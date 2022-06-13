外地新變種愈爆愈多　港防疫壓力急增　專家：短期難達致零確診

本港變種新冠個案愈揭愈多，昨日(12日)新增814宗確診中，再多16宗疑帶有BA.2.12.1變種病毒，美國於過去一周錄得的BA.4及BA.5個案，總數由約佔7%倍增至14%。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早(13日)於電台節目上表示，預料本地短期內難以出現「零確診」，即使有嚴重或重症個案，只要對公共醫療系統不構成很大的影響，就無必要收緊防疫規例。早前感染BA.2.12.1的美國抵港女子，爆發「太古城3期麥當勞」群組，至今錄得近百宗相關個案，約佔全港確診數字不足2%。達致

蕭傑恒表示，對BA.4及BA.5變種病毒較為擔心，該兩種病毒除Omicron及Delta的突變株外，抵禦疫苗的能力亦較BA.2高出4.2倍，更容易突破疫苗保護，甚至導致再次感染。

疫苗接種率方面，本港現時接種第三針比率達60%，已有足夠的疫苗屏障，爆疫風險暫時未算大，惟隨着外地相關個案愈來愈多，相信本港的防疫壓力亦會愈來愈大。