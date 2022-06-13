海關搗破跨境轉運及銷售冒牌貨案　拘5人檢逾1160萬元貨

隨着本港疫情放緩，陸路物流運輸於5月中漸漸回復，香港海關隨即加強打擊陸路走私活動。於5月17日至6月2日期間，陸路口岸香園圍貨物組以及深圳灣貨物組的海關人員，透過資料搜集及數據分析，加上風險評估，合共偵破4宗案件，共檢獲5500件懷疑冒牌物品，以及9300多件另類吸煙產品，海關共拘捕4名男司機。其中一宗發生於5月17日晚上，香園圍貨物組海關人員檢查一輛入境貨車時，檢獲逾700件懷疑冒牌衣物及鞋，市值逾18萬港元，60歲男司機涉案被捕；同月23日下午，海關人員亦於香園圍口岸檢查入境貨櫃車，檢獲逾1300件懷疑冒牌衣物、鞋及手機，市值逾42萬港元，58歲男司機涉案被捕。

另外於5月25日，深圳灣貨物組海關人員檢查一輛入境貨車，檢獲逾1300件懷疑冒牌手袋、手錶、衣服，市值逾35萬港元，52歲男司機被捕；至6月2日晚上時分，海關人員檢查一輛由深圳灣入境的貨車時，發現該車輛的X光圖像顯示，貨斗中間及最深位置，所顯示的密度與報稱貨物有所不符，於是進行深入貨物檢查，其後檢獲逾2200件懷疑冒牌手機、手機配件、手錶及手袋。此外，海關於行動中亦檢獲9300多件另類吸煙產品，所有貨品市值約520萬港元，並且拘捕一名50歲男司機。

海關跨境橋岸科高級督察梁耀南提醒跨境物流業人士，處理進出口貨物時應緊謹小心，進口及出口受管制貨品均需負上刑責。而版權及商標調查科高級調查主任梁文聰作出總結時表示，行動中共檢獲約1萬件、9300多件另類吸煙產品，價值逾1160萬港元，共拘捕4男1女(50至60歲)。所有被捕人士已獲釋候查，海關行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。