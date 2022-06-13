康健醫療棄置紙箱致病人資料外洩　另4物管公司涉違《私隱條例》

個人資料私隱專員公署今日(13日)發表調查報告，指4間物業管理公司分別違反《私隱條例》有關個人資料收集、保留期限、使用和保安的規定，私隱專員已向相關公司發出執行通知，指示公司糾正違規事項。報告又指有醫務中心保障病人資料不足，去年3月中意外棄置一個載有近300名病人醫療紀錄的紙箱，違反私隱條例，對該中心在資料外洩後接近3個月後才通報表示遺憾。

報告指，公署近期接獲4宗投訴有關物業管理公司的投訴，其中1宗指管理長洲桂濤花園的「昌生物業代理及管理有限公司」，在屋苑公共地方的告示板張貼1張追收業主集資款項的通告，上面附有48名業主的英文全名、單位完整地址，以及未繳付的金額等資料。私隱專員認為，物管公司只需將通告，發送到涉事48名業主的信箱，已可達到追收欠款的效果，又建議對物管團體引入個人資料私隱管理系統，將個人資料私隱保障，納入團體的管治責任；團體亦應委任保障資料主任，確保遵從《私隱條例》規定，建立尊重私隱的文化。

至於涉及外洩病人資料的醫療中心，為康健醫療及牙科服務有限公司轄下，地點位於炮台山。該中心去年3月中意外棄置一個載有294名病人醫療紀錄的紙箱，報告指康健在保障個人資料方面嚴重不足，沒有採取所有切實可行步驟，確保涉事醫療紀錄受保障，違反私隱條例。公署已向康健送達執行通知，指示糾正及防止再發生有關情況，並對康健在資料外洩後接近3個月後才通報表示遺憾。 私隱公署提醒，機構如懷疑或發現資料外洩，應盡快向私隱公署通報，尋求協助及建議，減低外洩事故造成的損害，及改善處理個人資料的系統。