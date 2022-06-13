海關大數據系統建功　偵破本港多間冒牌貨拆貨場

海關日前搗破4宗跨境轉運及銷售冒牌貨案，經版權及商標調查科深入調查後，配合貨物大數據分析系統的協助進行情報分析後，成功鎖定及突擊搜查多間位於元朗、葵涌、土瓜灣、青衣的俗稱「拆貨場」的物流公司，再偵破7宗懷疑冒牌貨品案件，共檢獲4000件貨品，總值540萬港元。海關初步相信，大部分貨物用作轉口往海外地區，包括歐美、中東等地，其餘的冒牌貨品在本地派遞。

海關於6月9日突擊搜查青衣物流中心，並檢獲一個包裹，內有6件冒牌物品，包括女裝鞋、手袋及卡片套等。關員隨即根據包裹上的地址，到觀塘工商大廈一單位，進行監控派遞任務，成功搗破一間售賣冒牌貨物的樓上舖，檢獲逾230件冒牌物品，市值逾10萬港元。行動中，海關即場拘捕57歲收貨女子。涉案女子為店舖負責人，除了在商舖出售冒牌貨，亦於社交平台專頁以「代購」為名銷售冒牌物品。海關相信她收到客人訂單後，再次於不同渠道採購冒牌物品，客人會上門取貨，透過本地速遞至客人。所有被捕人士已獲釋候查，海關行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。