訪日遊首日辦證　市民難掩興奮　冀開放「自由行」年尾去滑雪

港人雖已可隨旅行團到日本旅遊，但出發前需申請短期簽證，今日(13日)為首天開放相關申請。位於北角的日本簽證中心，今早約11時有接近20人在輪候辦證，不算太擠迫。記者向現場人士查詢訪日目的時，未見有人隨旅行團遊日，較多為公幹、遊學為目的申請簽證。

「嘩，好興奮啊」，梅小姐雖只是到日本公幹，但亦對行程十分期待，她指將留在日本2個月，也打算「忙裏偷閒」，借機到九州、福岡等地旅遊，「東京附近2小時內去到嘅地方一定會去」。梅小姐又指，下周一(20日)需到日本參與工作會議，但職員指簽證今日起需要7個工作天才能辦妥，擔心簽證未能趕及行程，中心對文件要求甚高，突然要求提交其他文件，又要用現金付款，十分麻煩。她又透露，與朋友打算於年底12月訪日滑雪，稱即使返港時要隔離一周亦不介意，「都等咗兩年啦」，預計屆時會於留歐的朋友於日本會合。她唯一憂慮屆時有否開放「自由行」，稱其朋友堅持不想跟團，能否成行仍視乎日本政策的變化。

在港留學生Rucian指要辦理簽證到日本實習，於當地大學追隨教授做研究。他表示，工作雖然比較繁忙，但若時間及簽證條件允許，仍會想到東京市購物、吃喝玩樂。他稱簽證用了一小時，過程順暢，確實出發日仍待批出簽證後決定。張小姐亦辦理短期簽證去日本工作，將於下周出發，正擔心趕不及完成簽證，若出現相關情況會向公司反映，她亦不認為旅遊要簽證麻煩，更指去其他地方也需要，「去台灣都要啦」。