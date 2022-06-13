議員倡效外國經驗　推文化消費券助賞藝術

香港多年來被標籤為「文化沙漠」，而下屆政府將成立文化體育及旅遊局，圖一洗污名。有政黨今日（13日）公布有關對藝文政策的民意調查結果，指逾6成受訪者贊成制定未來5年的發展藍圖及增加小學藝術課時數。早前曾提出相關議案的議員鄭泳舜，則建議推行文化消費券，鼓勵市民參與文藝發展。

鄭泳舜表示，M+博物館及故宮文化博物館相繼落成，但他認為現時西九文化區推展進程「都係慢，唔理想」，應加快推行酒店及辦公室項目。至於超過8成受訪者認為上述博物館應將部分時段設為免費，他表示，明白現時西九博物館營運困難，但強調要做好平衡，在商業模式中尋找營利支撐。另外，他又特別關注基層市民接觸藝術文化的難題，指有特別展館及商業展覽動輒需要1000港元的門票，屬抹殺基層機會。

因此，他發表「藝文香港2027+」倡議書，提出8大政策重點，共有52點建議。其中一點為參考境外做法，針對中小學生推出文化消費券，如西班牙在疫後曾推出400歐羅資助，用作觀看音樂會。報告亦建議部分金額可作購買串流頻道登記費及文化產品等；至於長者亦可享用，用於欣賞戲曲粵劇表演。他認為本港過去多次推行消費券計劃，因此在推行上應駕輕就熟。此外，報告亦建議推出藝文香港程式及網頁，顯示全港藝文活動，又鼓勵對文化活動提供贊助的商業機構設有稅務優惠。