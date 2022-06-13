私隱專員稱不便披露會否封Telegram　有權要求移除「起底」訊息

早前有傳政府研究封鎖通訊應用程式Telegram，並指個人資料私隱專員正積極考慮引用去年生效的新法例，封鎖該涉及多宗「起底」的通訊應用程式。 個人資料私隱專員今日(13日)回應相關議題，指不便披露具體執法行動，但一直有留意網上平台出現的「起底」訊息，強調《私隱條例》修訂後公署有權要求平台移除「起底」訊息或頻道。

個人資料私隱專員鍾麗玲回應封鎖Telegram的傳聞，指不便披露將對個別平台採取甚麼具體執法行動，但公署一直有留意網上平台出現的「起底」訊息，《私隱條例》修訂後，公署亦有權要求平台移除「起底」訊息或頻道。鍾又指，公署除了在接獲投訴後執法，亦會主動檢視網上情況，採取適當行動。她又稱有平台營運者上月開始一直封截一些發布「起底」訊息的頻道，形容該做法正確。她於上月16日出席立法會政制事務委員會會議時透露，正考慮設立黑名單，針對屢次上載「起底」資料的平台。

《個人資料（私隱）（修訂）條例》（《條例》）去年10月生效，將「起底」刑事化，又賦予個人資料私隱專員權力，可向境外服務提供者（如海外社交媒體平台）送達停止披露通知，要求移除「起底」內容。