Omicron餘波未了　仍屬主流病毒株　何栢良料確診月底重上4位數

昨日(12日)本港新增逾800宗確診重拾升軌，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(13日)於電台節目表示，相信本港並非踏入第6波疫情，現時確診情況為第5波疫情的餘波，預計6月底染疫人數將再推上4位數，即使個案上升。本港主流病毒株仍然是Omicron分支，未發現新變種病毒，在疫苗通行證的規例下，情況仍然可控。

衞生署衞生防護中心曾多番強調，除了每日的個案數字外，亦有其他監測疫情的指標，包括香港大學的即時有效繁殖率數據。然而，港大公共衞生學院的網頁顯示，截至本月5日，最新病毒即時有效繁殖率已達2.0302，超越1的警戒線水準，意味1名患者至少可傳染給2人。該繁殖率早由5月起有上升趨勢，5月下旬已到達1的水準，即1名患者可傳染予1人。而學院的流行病學和生物統計學分部主任高本恩曾表示，當即時繁殖率高於1的時候，每日確診數字會逐步上升。

另外，何栢良批評醫管局就疫苗通行證於專科門診實行的行政安排倉促上陣，冀醫管局能妥善安排，以免影響病人接受服務。