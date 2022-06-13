浸大創意藝術學院下月成立　擬開辦17課程　推動文化發展

香港浸會大學今日(13日)公布，將於下月1日成立創意藝術學院，由現有的3個學院，包括電影學院、音樂學院及視覺藝術學院組成，望匯聚創意藝術與科技領域的人才，為浸大推動香港的藝術、文化及科技發展等構建平台。

浸大校長衞炳江指，數碼科技一日千里，為藝術世界開創新方向，港府在2021年施政報告指要表明要將香港打造成亞洲文化及創意之都，國家「十四五」規劃亦明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。浸大藉着把握這些機遇，利用最先進科技，成立創意藝術學院，產生協同效應，提升創意藝術發展。

衞炳江指電影、音樂及視覺藝術密不可分，現時將三者結合就最為適合，而新學院現正或即將開辦的17個課程，其中2個學士課程─藝術及科技文理學士(榮譽)及工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)是2022/23學年新開辦課程，分別有40及15個學額。浸大協理副校長(跨學科研究)、創意藝術學院創院院長潘明倫指，該校賽馬會創意校園將於2024年落成，屆時將有更多設施，以助教學及藝術發展。