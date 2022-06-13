中環槍擊案　4人被控企圖傷人藏武器　1巴漢留院缺席提堂

中環上星期五（10日）凌晨發生槍擊案，1輛白色7人車沿雲咸街行駛時，1輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，另1輛客貨車則撞向刀手及往下亞里畢道方向逃去，眾刀手繼續圍攻7人車，不久後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。警方同日拘捕4名涉案男子、其中3人為南亞裔，4人被落案件起訴企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，案件今天（13日）在東區法院首度提堂。其中1被告仍留院、缺席聆訊，他將於本周五（17日）或出院當日再被帶上庭，期間由警方看管；其餘3被告則須還押至9月5日再訊。

4名被告依次為郭天域（24歲）、Gurung Suman（23歲、尼泊爾籍）、Javed Shahid（42歲、巴基斯坦籍）及Gulfam Muhammad（36歲、巴基斯坦籍），除Javed報稱商人，其餘3人均報稱無業。第4被告Gulfam今仍留院，未有被帶上法庭；其餘3名被告仍暫毋須答辯。控方今天申請案件押後，以待警方進一步調查，包括檢驗被告手提電話、DNA鑑證及翻查閉路電視影像。今天郭沒有保釋申請，其餘2被告的保釋申請則被裁判官拒絕。辯方要求6月17日再作保釋覆核，獲裁判官批准。

4人同被控一項企圖蓄意傷人罪，控罪指4人於2022年6月10日在中環雲咸街34號外，意圖使一輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害車內人士。4人另各被控1項管有攻擊性武器罪，控他們於上述同日在中環雲咸街34號，管有8把開山刀及1把小刀，並意圖將其作非法用途使用。

案件編號：ESCC 913/2022