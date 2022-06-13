工會辦招聘會　提供1500職位空缺　僱主：就業市場復熾

新冠疫情下本港失業人數仍高企，有工會今日(13日)舉行招聘會，為求職人士提供不同行業的職位空缺，包括文員、客戶服務主任、保安員、樓面、店務員及司機等，共有約9間私人機構設即場面試，是次招聘會合共提供約1,500個職位空缺。有待業中的市民表示專程到場碰一碰運氣；亦有本身從事飲食業的市民表示因工作太長工時兼體力勞動，故想轉工，找一些較輕鬆的工種。

52歲的余先生表示自己為一名新移民，來港約個多月，一直未找到工作，故特意參加招聘會。他又指本身於國內從事電工，自己亦希望重返老本行，唯在港並未有相關牌照，不排除要由低即學徒做起。問及預期薪金，他指聽說電工在香港很吃香，可月入約3萬港元，不過，如果沒有，也不介意，因要養家，故可能有工，也會「做住先」。

市民陳小姐則表示自己早上本身已有一份兼職的文職，但希望想「賺多些少」，幫補家計，故現在想另找多一份店務員的兼職。此外，有本身從事飲食業的市民林小姐表示希望可以轉工，因現時工作時間太長，自己年紀漸長，體力已吃不消。因此，遂聯同友人王小姐到場，看看一些保安員的工作。有空運公司的負責人張小姐表示疫情緩和，市道開始復甦，故留意到就業市場近日亦開始熾熱。她指工作機會多了，求職者選擇亦多了，故即使公司可即時聘請，不少求職者卻表示需要考慮，未能即時下決定。