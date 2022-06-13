女子網售名錶遇「彈票黨」　3男落網涉14案呃84萬元

警方於上周一(6日)接獲一名姓伍(38歲)女子報案，指一名假冒買家的男子聲稱有意購買其於網上購物平台放售的一隻價值約7萬港元的名牌手錶，並相約她到港鐵銅鑼灣站外交收。該名男子以空頭支票付款至伍女的戶口，她誤以為成功收款，惟其後因支票無效被「彈票」，懷疑受騙報案。

灣仔警區情報組警員根據線報、翻查大量天眼「片段」及經深入調查後，發現該名騙徒同日到佐敦一間鐘錶店轉售贓物套現，於上周四(9日)在西區，以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」拘捕該名姓王(44歲)男子，並起回失物。其後，警方發現該「彈票黨」與今年3月至6月，在全港發生的14宗網上購物騙案有關，受害人損失9千至14萬港元，總騙款超過84萬港元。

因此，上周五(10日)警方在觀塘區及油尖區，拘捕另外2名分別姓饒(31歲)及姓黎(34歲)男子，檢獲一本支票簿，3隻名牌手錶及3部手機。當中王男被暫控一項「以欺騙手段獲得財產」，案件已於今日（13日）在東區裁判法院提堂。饒男及黎男則已獲准保釋候查，須於7月中旬再向警方報到。