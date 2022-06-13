食安中心完成冰凍甜點食品調查　100檢測樣本全部合格

食安中心今年5月展開冰凍甜點專項食品調查(第一期)，分階段從冰凍甜點製造廠、流動雪糕車、便利店、超市及食肆等，抽取軟雪糕、新地、杯裝雪糕、雪條等冰凍甜點的樣本，作致病菌(沙門氏菌及金黃葡萄球菌)及衞生情況指標(大腸菌群含量及總含菌量)檢測。中心於今日(13日)公布結果，約100個檢測樣本全部合格，另會繼續進行第二期調查並適時公布結果，以保障食物安全。

另外，為進一步提升冰凍甜點的食物安全，中心製作《製造及售賣冰凍甜點的食物安全建議》及相關海報，提醒業界為冰凍甜點進行合適的熱處理，如巴士德消毒法，並將雪糕配料和完成品儲存在適當的溫度下以防止變壞，確保出售的食品適宜供人食用及符合法例要求。業界亦須為生產設備和用具定時進行徹底的清潔、消毒和保養，並制定和實踐食物安全控制計劃。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌或多於100個大腸菌群。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。