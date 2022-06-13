屯門元朗4女遭非禮　單車小色狼涉施「鹹豬手」昨被捕

單車少年涉連環施「鹹豬手」落網。元朗及屯門區於本月5日晚發生多宗風化案，4名年齡介乎21至27歲的女子遭一名踏單車色狼伸「祿山之爪」，從後捏臀部，色狼得逞後加速駛離。由於她們均是在單車徑做運動時遭人用同一方法非禮，警方相信為同一人所為，遂把案件交由屯門警區重案組跟進。經深入調查及翻查大量「天眼」片段後，成功鎖定色狼的身份，並於昨午(12日)掩至旺角以涉嫌「非禮」拘捕該名年僅13歲的男童，帶署扣查。

警方在其寓所檢走一輛單車、一個頭盔及一批懷疑犯案時所穿的衣物。據了解，涉事男童為學生，正在家長陪同下接受調查。根據初步調查發現，小色狼與4名受害人並不相識，他在晚上踩單車至較僻靜的地方，向一些年輕及獨自做運動的女子埋手，從受害人背面接近並作出非禮。

有女受害人於本月5日在社交媒體平台發文，指當晚在湖康街跑步期間，耳聞後方傳來單車駛近聲音，擬讓路之際，單車上有人突襲其臀部，並形容對方「好大力揸咗右邊patpat(臀部)一下」。事主指當時已大叫非禮，並嘗試截停對方，惟其車速頗快，追出屯門湖康診所對開燈位時，對方身影已消失於分岔路。事主發文後，據悉有兩名街坊向其私訊，稱自己有同樣遭遇。