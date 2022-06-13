超級月亮明登場　或有風雨阻觀賞

今年首個超級月亮將於明天(14日)現身夜空，最佳觀賞時間是晚上7時52分，屆時市民只要抬頭仰望，就可一睹超級月亮此難得的天文景觀。不過，天文台預料天氣不穩，或有狂風雷暴影響市民欣賞月亮的雅致，惟市民在7月14日尚有一次欣賞超級月亮的機會。

是次超級月亮的最圓時刻為明晚7時52分，同時為本年「第二大滿月」。屬天文愛好者的坐井會會長傅偉豪指，超級月亮是指一年之中，月球與地球最近的滿月，而由於月亮軌道並非圓形，故市民不同時期看到的月亮大小都不同，而超級月亮的直徑最大相差達14%，故此我們看到時視覺上會感覺月亮特別大和圓。市民只需要憑肉眼就能欣賞到超級月亮，而天文愛好者可以透過天文望遠鏡，進一步欣賞月球表面的隕石坑及月海。

雖然超級月亮矚目登場，惟天文台預料位於華南北部的一道低壓槽會在未來兩三日靠近廣東沿岸，為該區帶來驟雨增多及有狂風雷暴，意味着超級月亮或會被風雨阻賞。不過，即使錯過了明日的超級月亮，市民仍可在7月14日觀賞屬全年最大滿月，距離地球僅357417.824公里的另一次超級月亮。