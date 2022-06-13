公民科課本出爐　反修例風波列暴力恐怖活動

高中公民與社會發展科取代通識科，並在本學年中四級推行，而教育局上周上載「適用書目表」，包括5間出版社的6本教科書。近日有3間出版社的4套樣本書內容曝光，各書交代《港區國安法》立法背景時，提到2019年反對修訂逃犯條例風波，涉及各種違法行為的暴力恐怖活動，危害到國家主權、安全及發展利益，亦破壞一國兩制與港人利益，其中兩本亦分別以「中央認為涉及外部勢力干預」、反對勢力和鼓吹港獨的組織請求境外勢力干預作描述。

上述公民科樣本書提到與《港區國安法》的立法背景，其中2本教科書，均提到歷屆政府未能為《基本法》23條立法，致香港於維護國家安全有漏洞，並延伸至2019年反修例事件，引發一連串嚴重暴力事件，破壞社會秩序。

有出版社以表列與《國安法》相關的案情，包括泛民立法會初選參與者被控顛覆國家政權罪、《壹傳媒》黎智英與前高層的案件被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪等。過去有教科書刪走香港曾是「英國殖民地」字眼，上述4本樣本書均明確表示「香港不是殖民地」，有樣本書以補充資料解釋稱，中國一直擁有香港的主權，而英國「只是在香港實行殖民統治，因此香港不是英國殖民地」。