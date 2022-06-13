16人墮求職陷阱　損失逾429萬港元

求職要小心，切勿因心急搵工而墮進騙徒的求職陷阱！有政黨指自去年12月，至今年4月已收到多達16宗涉及「盜用身份借貸」的求助個案，損失總金額超過429萬港元。有大學學歷的苦主哭訴自己是打算「揾工」助置業，但現時借貸報告已經「花晒」，恐上樓成泡影之餘，更要承擔約40萬港元的巨額欠款。全部事主現已報警求助。

擁有大學學歷的受害人K小姐(化名)表示，今年2月22日被騙徒哄騙去銀行進行身份認證，但整個過程銀行職員完全無提及涉及私人貸款。她指當日4點銀行已即時批出約40萬港元的款項，其後按騙徒吩咐，將該款項轉向騙徒的戶口。她認為事件中，批出借款的銀行處事十分粗疏。她稱3月時經其他銀行提醒才洞悉事件，形容當時最擔心是影響自己的上車計劃，目前長期失眠。

根據資料，詐騙集團早於2021年7月開始犯案，而去年12月至2022年3月，即第5波疫情期間更是犯案高峰期，其中10名事主於這段期間受騙。騙徒一般先以社交媒體接觸，再以工作機會或金錢誘騙受害人交出個人資料及文件，如身份證、相片等。之後，騙徒便再偽冒受害人身份，開設電話號碼、偽造銀行月結單、職業及收入證明向多間金融機構申請借貸。執業律師沈運華指由於金融機構和財務公司和案件事主同是「苦主」，相信法院會全面考慮各方的行為。另外，民主黨消費者權益政策發言人袁海文認為這次事件正顯示近年一些銀行使用「照片」作核實身份是不堪一擊，多間機構不見有採取合理措施堵塞漏洞。