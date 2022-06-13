域多利道前政府宿舍改建過渡屋　基層入住一人單位　免窩居劏房

社區組織協會早前獲運輸及房屋局資助，改建位於域多利道的前政府宿舍，成過渡性房屋「喜居」，提供11個一人單位。喜居早在去年12月落成，於今年1月入伙。並在今日(13日)舉行啟動典禮，為本港首個由前政府物業改建及翻新而成。有居民表示，搬進單位後，令她覺得自己開始被社會所容納。

住戶陳女士指，自已因從前的居住環境惡劣，一度患上抑鬱症，但自從搬至「喜居」後，居住環境大大改善，抑鬱同失眠情況都變好了。她覺得自己，開始被社會容納和覺得自己不是被遺棄。住戶敖先生則認為，現時的居住環境比起劏房為好，對於能夠入住單位十分高興，感謝政府支援他們。社區組織協會董事梁祖彬表示，現時仍有約20萬人居住於環境惡劣的劏房，冀港府多加利用空置單位。

單位位於域多利道405至406號，前身為政府宿舍，樓高3層，佔地面積約2,000多呎。宿舍改裝後，設有11個一人單位，面積約70至100平方呎，每個單位均附設獨立洗手間和浴室。租金價格約2,000元。「喜居」的11名居民，大多是輪候公屋3年或以上人士和劏房住戶。社協早前獲「支援非政府機構善用空置政府用地的資助計劃」批出590萬元，將大樓改裝成過渡性房屋。運房局副局長蘇偉文致辭指，港府除了加快興建公屋外，同時會爭取改裝閒置單位、土地及建築物作過渡性房屋。