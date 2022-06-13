少年認刑毀將軍澳廣場餅店候判　另2被告否認縱火受審

5名少年被指在前年某深夜時，闖入將軍澳廣場並破壞一間糕餅店，事後被警方拘捕。其中2人上月在灣仔區域法院承認1項刑事毀壞罪，將於下周二（21日）判刑。今天（13日）案件在西九龍法院再訊，再多1名被告認罪。他須還押至同案被告完成審訊後再作求情和判刑。至於另外2名不認罪男生則面對1項縱火罪，案件今天開審。控方開案陳詞指，其中1名被告曾在WhatsApp錄音稱「都無穿無爛，窿都無個⋯⋯ 我咩咗嗰張枱呢，佢無用啦依加」，辯方表示會爭議該句說話是否由該被告說出。

今天認罪的17歲男生，案發時只有15歲。他承認的案情指，2020年8月7日早上，將軍澳廣場「東海堂」的員工上班時，發現店內枱櫈東歪西倒，地上遍布石頭。仔細點算後，發現有地板及餐枱被熏黑、2部收銀機的屏幕爆裂、1部八達通閱卡器及1部電子條碼掃描器被破壞致不能運作、1道木門及1個櫥窗膠櫃有破損，由事件引致的清潔、更換及維修費用達40,140港元。閉路電視拍攝到認罪男生正在破壞一個儲物架。

至於不認罪的2名被告依次為17歲男生及19歲劉竣曦。控方開案陳詞指，17歲男生破壞櫥窗膠櫃，劉竣曦則在地下點火，令該店舖有2處熏黑，火勢持續約十多秒。警方拘捕各人後，在17歲男生的手機WhatsApp通訊軟件內，發現一個有本案4名被告的群組，偵緝警員認出17歲男生的聲音，指他曾在群組以影片及錄音說：「都無穿無爛，窿都無個」及「係一個窿一笪黑色都無喎⋯⋯我咩咗果張枱呢，佢無用啦依加，佢依加擺咗消毒液嗰啲囉」。

案件編號：DCCC 372-374/2022