增275宗學校呈報確診　4校現群組爆發　涉疫班別須停課

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(13日)共275宗學校呈報確診個案，當中220宗為今日呈報、餘下55宗是周末時的呈報個案。上述個案涉及193間學校，包括216名學生及59名職員，其中有4間學校疑爆發新感染群組，包括上水曾梅千禧學校、黃埔花園的德寶中英文幼稚園、屯門建生浸信會白普理幼兒園及位於北區的國際學校 (International College Hong Kong (New Territories)。

歐家榮表示，曾梅千禧學校的2E班新增4人染疫；德寶中英文幼稚園的UKB上午班有3學生中招；建生浸信會白普理幼兒園K2班分別有2學生及2老師中招；北區International College Hong Kong(New Territories的9.3班有3名學生確診。中心已建議上述班別停課一周。另外，Island School（港島中學）有6名教師確診。中心追查發現，他們上周曾出席一個會議，涉及15人。餘下教師已列為密切接觸者，需居家隔離。

早前有確診個案的學校方面，保良局林文燦英文小學4B班及6A班各分別新增一宗個案；荃灣心怡天地幼稚園有一上午班別新增2宗個案，需停課一周；香港培道小學2C班早前有感染群組，再新增2宗個案。