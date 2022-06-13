麗豪航天城酒店多3宗個案　全部員工須再次檢測

檢疫酒店麗豪航天城酒店一名兼職46歲女房務員於上周確診，曾送物品予檢疫人士，也去過確診檢疫人士的房間，是首次有BA.4變種病毒株感染個案流入社區。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(13日)公布，該酒店再多3宗個案，當中包括房務員的家人，以及兩名酒店清潔工。

歐家榮表示，本地的一宗個案是早前染疫的房務員的家人，後者在檢疫中心中招。另一宗是酒店工作的42歲女清潔工，居屯門良景邨良傑樓，其家人未有中招，於本月6及9日沒有確診，已打3針，主要工作是房間內的清潔，有穿保護衣。另外，當局收到一宗核酸個案，為39歲已打3針女士，居元朗，同樣是該酒店的清潔工，6月12日有病徵，11日最後一天上班。兩名清潔工有接觸，且工作性質相若。

麗豪航天城酒店首宗確診個案的發現時間是6月7日，涉及的房務員相信是接觸確診住客而受感染，同時段酒店不同樓層有約10宗住客確診，全部是輸入個案。中心正進行基因分析及排序作追查。另外，中心本月8日已要求酒店為全部80名員工進行核酸檢測，全部人均無中招，惟今日再收到2宗清潔工中招的個案，遂決定要求酒店全部員工再次檢測。歐又指，多個政府部門上周已巡視酒店，發現部分房間空氣平衡上有改善空間，已建議酒店跟進。