今年首季電騙案升逾69%　14歲女誤信假速遞累母失80萬元

本港不時發生詐騙案，去年警方共接獲19,249宗相關案件，按年上升23.8%；今年首季則接獲5,378宗，較去年同期的4,183宗增加1,195宗，上升28.6%。單計電話騙案，今年首季錄339宗，損失達1.29億港元；與去年同期的200宗及3.52億港元比較，分別大升69.5%及跌63.2%。今年首季電話騙案最年輕的受害人為1名14歲女中學生，損失母親的80萬港元。

受害女生於今年3月收到自稱速遞職員的來電，對方訛稱她有1件速遞貨物藏大量現金及非法貨品，電話及後轉駁到假冒公安，對方稱女生涉洗黑錢，要求她下載即時電話通訊程式作溝通及調查之用，實質用作「套料」。及後再有另一騙徒指示女生，把其母的身份證相片、銀行戶口號碼及密碼交出，又教唆女生登入其母的網上理財戶口匯款。至同月中旬，女生母親登入銀行帳戶，發現約80萬港元不翼而飛，始揭發事件。同期，電話騙案單一最大損失案件受害人為1名任職秘書的43歲女子，同樣中假冒官員手法損失671萬港元。

網上投資騙案方面，今年首季錄得341宗，較去年同期上升逾90%；損失金額高達1.7億港元，比去年同期飆升1倍。當中損失最大案件涉及近1,100萬港元虛擬資產。1名任職文員的39歲男子，去年底經介紹使用名為Apyharvest.com的虛擬資產投資平台，平台聲稱只需存放資產滿60天，便可賺取20%至25%利息回報。該男子後來把平台介紹予任職工程師的29歲男友人，雙方共用同一帳戶以節省操作成本，更不惜動用儲蓄、向親友及銀行借貸以購買虛擬資產。直至有一日網站突關閉，平台客戶服務人員失聯，兩男始知受騙。警方於今年5至8月舉辦防騙季，宣傳防騙訊息。