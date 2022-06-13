廚師管鋼棒藏武器罪成　上訴被高院駁回

2020年6月底一名17歲青年於旺角街頭被警方搜出一支彈簧鋼棒，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。去年中他於西九龍裁判法院被裁定罪成，被判入勞教中心。他不服定罪並向高院原訟法提出上訴。法官陳慶偉於上月中開庭後即時駁回其上訴，今（13日）頒判詞解釋裁決理由。法官指認同原審裁判官之決定，拒絕接納上訴人指當時誤以為鋼棒是用來懸掛旗幟用的旗杆，並認為此裁決非毫無道理。

現年18歲的上訴人梁錦濤，被控於2020年6月30日，在旺角豉油街近西洋菜南街攜有一支彈簧鋼棒。控方案情指，警員巡邏時，看見上訴人低頭急步行走，遂上前截查。結果在他背囊搜出一個盒，內藏涉案彈簧鋼棒，另搜出一面寫着有疑含港獨意思口號的旗幟。

上訴人於原審時曾指，案發前從網上購買涉案旗幟，並於案發當日交收，且沒有清楚檢查涉案的「旗杆」原來是彈簧鋼棒。法官認同原審裁判官指，上訴人交收時不可能沒清楚核查該些物品是否他想購買的東西。而且旗幟長約60厘米，涉案鋼棒伸展後僅長約40厘米，根本不能支撐旗幟。加上現場當晚旺角確有一些衝突發生，故認為上訴人出現在現場是與事件有關。陳官最終認為上訴人的理據不足，故駁回上訴。

案件編號：HCMA 362/2021