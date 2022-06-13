還押男生涉求議助與無業漢刪上網紀錄案　庭上播放探監對話

18歲副學士男生於2019年被指管有爆炸品而被捕，還押期間又涉嫌與2 名探監男子合謀，協助他刪除網上資料，其中1人是區議員黃國桐的助理。3人被控串謀串謀妨礙司法公正等罪，案件今（13日）在區院續審。控方播放探監時3人歷時15分鐘的對話錄音。法官關注到，法庭並非聲音辨識專家，控方則說，閉路電視片段顯示，其中一名探訪者曾離開座位約4秒，要求法庭藉此斷定該4秒的聲音是屬於另一探訪者，繼而分辨整段錄音裏面，各被告的說話內容。

控方播放的錄音中，有男聲說「幫我login（登入）我google account，幫我del（刪除）X晒啲瀏覽紀錄……我有個friend，我哋有個，都係整炸彈嘅」，然後又說「同埋呢，我鬼機冧巴……IG嗰度有幅相，個caption有8個數目字，嗰個係鬼機電話嚟。睇吓有冇辦法申請返張sim卡，跟住del X晒全部嘢」、「如果要驗證，去我屋企，拎我部iPad。」有其他男聲則說「我明，我識做」、「喂，可唔可以細聲啲呀」。言談間，有人說「都會打得甩，應該。」錄音對話亦有談及日常瑣事，其中有人問「入面有冇手足要幫手？」，有人答「呢度都算多暴動仔，有個DSE Best five（最高分5個科目）35分，我同佢學術討論，喺度做M2微積分嗰啲，阿Sir 見到就要我解畀佢聽，佢驚係啲咩暗號」，語畢即傳來陣陣笑聲。

本案3名被告依次是18歲學生鄺偉邦、19歲區議員助理余昕鈺及20歲無業漢黃俊燁，3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除2個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另再被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

案件編號：DCCC 286/2021