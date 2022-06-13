榕樹灣碼頭擬設浮動平台　議員憂大浪時「碌咗落海」

政府為提升多個公共碼頭的結構安全，將耗資約7億港元進行7個公共碼頭的改善工程。有議員今日（13日）在工務小組委員會上關注當局與村民溝通不足，在榕樹灣公眾碼頭上擬設浮動平台屬高風險；亦有議員希望碼頭能與綠色旅遊結合，並加快建設速度。

議員陳學鋒擔心在榕樹灣公眾碼頭擬設浮動平台，在大浪時會構成上落安全，甚至「碌咗落海」，質疑與村民溝通不足。當局回應指與村民及區議會有緊密聯繫，浮動平台是為了便利，以及是無障礙設施，亦已根據風浪條件而作評估，當中是在內灣方向建設，減低風浪衝擊。另一議員林振昇則憂慮現時榕樹灣公眾碼頭空間不足，應增添育嬰間等設施；至於在太陽能電池板建設上，應與南丫島的風力發電共同推廣，達致教學目的。當局回應指會在結構安全上作考慮，亦會就綠色旅遊及利民上作為出發點，當中的太陽能電池板能作手機裝置充電之用。

議員江玉歡亦指自己每個周末都會到南丫島，希望壓縮工程需時4年的時間。當局回應指計劃在財委會批准撥款後約4年內竣工，但預期3年半便可完成，會盡量加快工程速度。至於另一議員李梓敬則關注三門仔村碼頭，他指碼頭與居民甚近，要求交代施工對居民的影響，以及臨時碼頭的安排。當局回應指會注意地盤進出口的安排，亦會使用低噪音機械，同時灑水減低塵埃。