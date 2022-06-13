渣馬選手死因研訊續審　專家指醫療輔助隊遇事反應太慢

2018年渣打香港馬拉松10公里賽事有一名50歲男跑手於賽事途中暈倒，送院經搶救後留醫4日終告不治。死因庭今（13日）就該事故繼續死因研訊，急救醫學專家分析所有證人供詞後，對醫療輔助隊作出批評，指它在協助馬拉松活動時，應預先制定快速有效的通訊方法以應付緊急狀況，以及為救護員提供電單車或其他交通工具以更快接觸傷者，而非讓救護員沿賽道徒步2公里去找傷者。

本個案死者為50歲李文德，生前是一間基督教機構的幹事，他於2018年1月24日渣打賽事期間暈倒，留醫4日後死亡。渣馬主辦方香港業餘田徑總會及醫療輔助隊同為與案有利案有利害關係人士，但田總未有派員到庭。

甘澤華醫生以急救醫學專家的身份供稱，他不能排除死者有隱性疾病，例如先天性心臟病等。一般35歲以上運動員出現心臟驟停的情況，多數是因為心冠病或心律不正。雖然最先到場的救護員對死者的初步檢查及治療恰當，但是最好的急救方法是使用心臟除顫器進行除顫電擊，越早使用有越高生存機會。故當時救護員應該及早通報急需儀器，及關注何時才有增援隊員帶來儀器。甘亦指，除了改善通訊方法及救護員到場方法外，消防處救護車承諾服務是12分鐘內到場，相比下醫療輔助隊救護車就應急時間需時45分鐘，加上其回應支援時間較長，故需縮短判斷要否出動救護車的時間。

案件編號：CCDI-43/2018