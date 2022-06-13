港職員攜180萬珠寶入境　未申報遭沒收　公司上訴被駁回

本港一名負責銷售工作的珠寶公司職員，於2018年攜帶2,289件、總值共180萬港元的首飾入境澳門，惟因事前未向海關申報，所有貨物歸澳門特區政府所有。珠寶公司就案件上訴至中級法院，惟至今(13日)仍被駁回。

案發於2018年11月21日，涉案職員聲稱有關貨物是公司供客戶參考的樣板，並非其本人所有，但由於不具備進口申報單，海關關員扣押有關貨物。至2019年5月，預審員針對上述違法行為製作終結報告書，海關關長在報告書上作出批示，決定對涉事的香港公司被罰款1,000澳門元，並宣告已扣押的貨物歸澳門特別行政區所有。

至前年2月14日，香港公司透過訴訟代理人，針對以上決定向行政法院提起司法上訴。惟行政法院審理後，裁定上訴理由不成立，維持被上訴行為。中級法院合議庭在上訴案中完全贊同檢察院的意見，珠寶公司明確承認案中珠寶首飾超過需要申報的5,000元價值，亦不屬於免除申報的供自用或消費，按照對外貿易法相關規定，宣告被扣押貨物歸澳門特區所有，是行政當局認定存在違法行為的必然後果。