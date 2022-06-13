消費券增兩支付平台選用　港人笑言怕麻煩拒「轉會」

第二階段的消費券將會在8月7日起分階段發放，並新增Boc Pay、以及PayMe兩個平台發放。惟東網記者今日(13日)於街頭進行訪問，發現有市民雖批評八達通要分3次提取比較麻煩，但笑言因怕麻煩，未有「轉會」打算；有水果檔口負責人則預期第二期消費券可再帶動店舖生意增長。對於政府表示已移民港人無份，有受訪市民表示相信他們「走得」，便不會在意。

市民許生表示，一直以八達通領取消費券，雖然亦覺得分期領取不太方便，買數額大的貨品亦較麻煩，可能要「多幾個人一齊嘟」，但亦無意轉會。他指以往的消費券多是用於交通、日常用品、飲食等，即使未來打算買風扇，相信亦只是數百元，故不會在網上花一大輪功夫搞「轉會」。至於選用Tap&Go的市民戚小姐表示，自己喜歡用消費券買一些如手機般的貴價電子產品，惟八達通要分3次提取，故不作考慮。對於政府表示已移民港人無份享用消費券，她表示既然他們已「走得」，相信亦不會在意港府如何派發消費券。

水果檔負責人吳太則表示，預料第二期消費券可再帶動店舖生意增長約30%。她指自政府推出消費券，檔口隨即與時並進，新增電子付款，而八達通更是大部分上年紀的顧客選用。