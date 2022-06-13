多44場所納強檢　屯門V city八月花上榜

再增44個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該44個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於深井麗都花園及馬灣珀麗灣增設流動採樣站。

涉及多宗病例的地點如下：

1.灣仔肇輝臺7號騰黃閣

2.尖沙咀凱旋門朝日閣

3.屯門富健花園11座

4.馬鞍山錦龍苑龍昇閣

5.深井麗都花園4座

6.香港仔漁歌街5號碧麗大廈

7.將軍澳頌明苑冠明閣

8.東涌藍天海岸影岸．紅B座(第8座)

9.長沙灣保安道18號喜雅1座

10.鴨脷洲悅海華庭3座

11.馬灣珀麗灣7座

12.馬鞍山聽濤雅苑8座

13.灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

14.旺角君柏6座

15.半山區聯邦花園威尼斯閣

16.旺角帝峯．皇殿6座

17.香港仔田灣街12號南津．迎岸

18.觀塘協和街303號協威園A座

19.筲箕灣耀東邨耀樂樓

20.北角健康村3期黃菊樓

21.鴨脷洲海怡半島美軒閣

22.牛池灣彩輝邨彩葉樓

23.大埔宏福苑宏泰閣

24.東涌逸東(一)邨福逸樓

25.紅磡海逸豪園16座

26.灣仔駱克道254-260號四海大廈

27.大角咀頌賢花園1座

28.西營盤荔安里11-13號利安大廈

29.沙田水泉澳邨山泉樓

30.葵涌葵俊苑葵豐閣

31.天水圍天富苑榮富閣

32.屯門良景邨良傑樓

33.馬鞍山新港城B座

34.深水埗界限街27-41號恒順大廈

35.荃灣荃景花園1座

36.黃大仙黃大仙下邨龍達樓

37.流浮山深灣畔1座

38.荃灣四陂坊13號地下 唯一雲貴川風味

39.荃灣兆和街36號地下 兆和茶餐廳

40.觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C舖 為食火鍋公司

41.東涌東薈城1樓119號舖 牛気

42.屯門V city MTR層M-50號舖 八月花

43.屯門青菱徑6號富麗大廈地下A舖 海興廚房

44.荃灣富華中心地下A1,C,E,F&G舖吉野家