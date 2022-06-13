38酒吧及餐廳負責人　涉違防疫規例遭食環檢控

食環署及警方連日在多區加強執法，打擊違反防疫規例的酒吧及餐飲場所。食環署發言人今日(13日)表示，食環署在各分區巡查共1,142間餐飲場所，包括89間酒吧及392間其他場所。其中，28間位於中西區、灣仔區、東區、油尖區、旺角區等的酒吧負責人，以及10間位於灣仔區、東區、南區、旺角區等其他餐飲場所負責人，因涉嫌違反指示，食環署已向他們展開檢控程序。

當局已要求相關場所採取減低傳播風險的相應措施，15間酒吧因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務場所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而13間酒吧因違規則，須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉7天或14天。

此外，食環署亦於酒吧向15名涉嫌沒有符合快速抗原測試記錄的檢查的員工，7名涉嫌違反每桌人數上限的顧客，兩名涉嫌沒有佩戴口罩的員工、一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工及一名同時涉嫌違反掃描「安心出行」及「疫苗通行證」規定的顧客發出定額罰款通知書。另於其他餐飲處所向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客、一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工及一名涉嫌沒有佩戴口罩的員工，發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動。