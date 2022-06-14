長期霸佔主教山官地設康體設施　港府：明日或之前須清場

深水埗主教山自從配水庫保育戰後一戰成名。但多年以來一直有人於主教山上建設康體設施，將官地變成深水埗街坊的「後花園」。由於霸地改建情況日益嚴重，上月16日深水埗地區管理委員會在主教山上張貼公告，要求有關人士需在本月15日或以前移走構建物或雜物，限期即將屆滿，有街坊揚言會以「人鏈」阻擋。有保育人士認為，最初成功爭取保育主教山的正是該批街坊，政府如今「過橋抽板」趕走街坊，形容情況「相當諷刺」。有議員則希望政府可在保育配水庫的同時，活化山上用地，令市民可繼續於該地運動。

主教山上有街坊放置不同康體設施，多年來由晨運人士自發設置，包括單車機、乒乓球桌等，更有多張麻雀枱，以竹棚搭建的休憩空間等，街坊閒時就會到該處活動，山上好不熱鬧。而近年更有人在山腰平整山坡，依山違建成多個祭壇擺放神像，擺放兩座逾一米高的佛像及香爐作供奉，又鋪磚頭水泥以設置石級，方便善信步行至佛像前拜祭。上月16日，深水埗地區管理委員會在主教山上張貼通告，表示主教山屬政府土地，任何人未經許可搭建構築物及相關設施、或堆積雜物均屬違法。而政府將在該處進行工程，呼籲構建物或雜物的擁有人需在本月15日或以前移走物品，在15日以後，政府將會按法例清拆及移除物品。

當初隻身阻擋工程車輛拆卸配水庫的街坊李女士表示，政府未有在區內完善規劃康體設施予市民使用，故他們難免要「迫上山」。她稱，街坊建設康體設施並非為一己之欲，而是提供予所有公眾人士使用，認為「公眾利益大過天」。保育人士陳天權則表示，最初發現並保育主教山配水庫的正是街坊，而今卻為了保育活化而趕走街坊是相當諷刺。雖然他同意該地是政府土地需要規管，但街坊花多年時間建設社區，不應一刀切趕盡殺絕，希望當局與街坊商討解決方法，兩全其美。地政總署回覆指，正跟進涉事地點的非法構築物及雜物，適時採取土地管制行動。