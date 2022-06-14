天生我才必有用　智障中四生舞動未來

為表揚有學習困難但態度積極的肢體弱能及智障人士，有組織舉辦「第三屆十大傑出關愛學生」頒獎禮，嘉許30名年齡介乎14至22歲學生。其中3名得獎者分別患有不同程度的肢體弱能或智障，他們學習及生活並不容易，但在有限的情況下發展個人才能，例如演奏樂器及跳舞等。對於未來，他們各有不同的目標，立志畢業後向社會發揮正能量。

是次頒獎禮中，「輕度及中度智障」及「肢體弱能」組別各有10名學生獲選為「十大傑出關愛學生」，另外10人則於上述兩組別中獲得金獎。其中患有輕度智障、就讀香港西區扶輪社匡智晨輝學校的中四生吳羽軒，在「輕度及中度智障」組別獲選為「十大」，他曾覺得自己一無是處，直至發掘到跳街舞的興趣，更在一次比賽中以舞蹈還原孫悟空的調皮好動，脫穎而出獲得冠軍，讓他重拾自信，放膽嘗試新事物。吳在去年12月參加香港迪士尼樂園的「奇妙無分界慶典」，活動推廣多元共融，令他覺得可以透過舞蹈，向社會展示殘疾人士的才能。同一組別得獎學生，患有智障、就讀道慈佛社楊日霖紀念學校的中五生黃偉龍，前年5月患上罕有的遺傳病，出現吞嚥困難，曾一度插喉治療，去年又做過脊椎矯正手術。經歷過大病後，他的康復期亦絕不容易，仍會失眠。雖然面對不少困難，但黃沒有放棄，喜歡表演的他經常練習打爵士鼓，在網上觀看影片學習唱歌及電影，他期望未來可以成為一個業餘表演者，將正面訊息分享予他人。

至於在「肢體弱能」組別獲獎的譚芷軒，在香港耀能協會賽馬會田綺玲學校就讀中三，她因患上白血病做過多次化療，令中樞神經受損，下半身不遂，需坐輪椅出入。她表示，早前受疫情影響，學校停止面授課，長時間留在家中，反而令她培養了自理能力，可以自行上廁所及洗澡。此段期間，她重拾彈奏夏威夷小結他的興趣，亦透過彈琴唱歌等放鬆心情。雖然行動不便，但芷軒仍抽空做義工，探訪獨居長者。有長者向她透露，已有一段長時間沒有人探訪，見到她感到很開心，因此令芷軒反思，其實透過簡單的探訪及關心，都可以為別人帶來力量。她未來想成為社工，期望可透過自身經歷鼓勵他人。