八達通領第二階段消費券　需分3次領取

港府派發電子消費券方式改完又改，市民無所適從。去年港府派發5,000元消費券時，最多人選用的八達通需分3次領取，先分兩次各取2,000元，用畢再取「尾數」1,000元。但港府今年4月發放首階段5,000元消費券時，八達通用戶第一時間獲發4,000元，用畢再取「尾數」1,000元。但現時第二階段5,000元消費券，港府又將八達通發放安排變回去年的「2+2+1」。當局解釋兩階段消費券的政策目的有異，故發放安排不同。

第二階段下，市民用八達通領5,000元消費券，8月7日可獲發2,000元，10月1日再獲發2,000元，悉數用畢4,000元後的翌月16日可領「尾數」1,000元，而「尾數」最快12月中「到手」，最遲明年4月中領取。其餘電子錢包用戶則8月7日獲發2,000元，10月1日再取3,000元，明年2月28日到期。

至於新登記可領10,000元消費券的市民，八達通用戶分4次取錢，8月7日、10月1日及12月1日各獲發3,000元，用畢後最快明年2月中取「尾數」1,000元，最遲明年6月中領取。其餘電子錢包用戶則於8月7日及10月1日各取3,000元，12月1日取餘下4,000元。

對於八達通改為採用去年的「2+2+1」方式發款，當局解釋，今年兩個階段消費券的政策目的有異，首階段希望扶助市民面對困境，次階段則希望促進消費令經濟恢復；又指八達通覆蓋範圍很寬、商戶都很多，電腦系統調節所需的工作多，不希望延遲派消費券，因此改回分3次發放安排。