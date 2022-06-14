東方日報A1：消費券革新　「港漂」可攞半份　長期離境冇份

期待已久的第二階段5,000元電子消費券，市民將可於8月7日「落袋」。港府同時革新消費券領取資格，既將過去3年長期離港人士剔除出計劃外，亦容許來港升學、專才等「港漂」有份「分一杯羹」，但只可以領取半額消費券。當局估計放寬領取資格後，多30萬至35萬人可以「拎錢」，涉款15億至17億元。

政府昨日公布第二階段消費券發放細節，包括修改領取消費券的資格，凡意圖永久離開香港的人、或長期離開香港而無特殊原因，例如到海外留學、公司派駐外地公幹等，均不可以獲得消費券。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，當局主要視乎3項條件來踢人出局，包括於2019年6月18日至前日（12日）是否「一直」不在港，有否曾以永久離港為由提早申領強積金，以及有其他證據及資料顯示將來無意回港等。

被問到「一直」不在港的準則。財政司司長陳茂波表示，市民只需於期間留港一日便符合，即最近移民的市民或能取得消費券，但稱未能估算不符合資格的人數。他指，政府已因應疫情而延長一直不在港的日數，令部分於外地未能回港的人不受影響。

陳指，過去社會多次討論已移民的人應否獲發消費券，他認為相關建議合理，但港人移民毋須向政府申報、離境亦不用申請，因而無法界定離境是否移民，而去年有嘗試劃線，定出連續兩年不在港則不合資格，今次再改為考慮市民是否永久性離開或有意圖永久性離開香港。

王學玲補充，計劃承辦商會抽查所有登記人是否符合要求，亦會請入境處協助檢查登記人的合資格性，她強調，個別情況難以一概而論，需視乎個案而定，若被裁定不合資格者，可以向秘書處申請複檢，並提供相關文件，證明未有離港或意欲離港。

與此同時，政府擴大計劃的申請資格，並以昨日「劃線」，即昨日或之前年滿18歲的市民、新來港人士可獲發10,000元，而有條件成為香港永久性居民的香港居民亦可取半額，即5,000元消費券，包括透過不同計劃來港的專才、企業家、升學人士等。

當局解釋，放寬領取資格是吸納社會意見，包括立法會的意見，認為可以適當地將受惠範圍擴闊，因此將資格擴至「暫時未係，但有資格成為香港永久性居民」，又指擴闊資格後更多人受惠是「好事」，推動經濟發展，令市民感到開心點，稱類似做法鄰近地方都有。

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