浸大工管學院4碩士學科　獲註冊合規師公會認可　拓學生出路

香港浸會大學工商管理學院與註冊合規師公會簽署合作備忘，該公會將承認浸大商學院合規、風險管理和相關領域的科目符合其對業界培訓的準則。該會亦將會與浸大商學院合作設計適用於大灣區的合規專業高管課程，並為浸大學生、註冊合規師公會會員及合規業界舉行與合規專業有關的研討會、學術研究及其他相關活動。

根據是次協議，註冊合規師公會將認可4個浸大商學院碩士學科，包括「風險、合規與企業社會責任」，「科技巨擘監管及數據保護」，「金融合規」，以及「網絡安全、私隱及金融監管科技」。未來浸大商學院亦將與註冊合規師公會合作，循貿易合規、競爭合規和數碼法律與合規等3方面，設計更多課程內容。另外，部分浸大商學院碩士課程亦提供獲註冊合規師公會承認的選修科目， 包括「公司治理與合規理學碩士課程」、「數據分析與商業經濟理學碩士課程」、「金融理學碩士課程(金融科技與金融分析)」，以及「應用會計與金融理學碩士」課程。

現時合規人員在銀行和金融業、以至各行各業的企業中的角色重要，市場渴求專業合規人才，有數據顯示具備2年資歷的合規師，年薪可逾38萬港元。 註冊合規師公會認證委員會主席陳舜權，公會意識到持牌負責人員及有意投身業界的年輕合規人員，迫切需要合規專業的培訓，是次可為資歷較淺的合規師提供有系統的理論訓練，增長他們的專業知識，同時為更多合規從業者提供持續支援，並回應市場需求。