科大夥生促局設聯合研究中心　研發工業人工智能與機器人

香港科技大學與香港生產力促進局宣布，成立工業人工智能與機器人聯合研究中心，研發創新工業科技，解決製造商面臨的技術挑戰，並提供應用了人工智能和機器人技術的實用解決方案，協助香港工業界提升生產力和推動培育智能及先進製造工業的創科人才。

該聯合研究中心將會專注研發四大重點科技範疇，包括「工業人工智能」，研發運用大數據的人工智能嶄新解決方案，以模擬和分析複雜的生產系統，促進靈活排程和遠程製造，並研發適用於工廠環境的智能視覺，用作偵測表面瑕疵和幾何誤差並分析根本原因；「大數據」，研發具邊緣計算能力的多功能傳感器，可通過物聯網技術達致流動數據採集和分析，並應用於智能製造；「數據科學」，通過使用智能的人機介面，為軟件系統和機器人實體配備有效的視覺介面，提升資訊理解性、反饋控制和人機交互決策；以及「機器人」，研發用於食品業的機械手、用於五金塑膠業磨削和噴塗的自動化系統，以及用於設施設備清潔及檢測的智能裝置。該聯合研究中心初步將開展以下6個科研項目， 包括「反射性自由造型物件表面瑕疵偵測」、「細微瑕疵偵測」、「樽頸辨別與根本原因分析的流程挖掘」、「產品設計自動化」、「從感知到操控高精準度機器人任務的深度終端對終端訓練」，以及「多模態交互：多模態對應的工業人機交互」

是次合作包含實習計劃和博士研究生獎學金計劃，不僅推動中的研究發展，更為有志在人工智能和機器人科技方面發展事業的科大學生和研究人員提供可貴的實踐和交流機會，締造有利條件推動香港創科和智能製造的發展。