珍寶海鮮舫擬正午前拖走　市民送別嘆不捨

本港著名旅遊地標之一的香港仔珍寶海鮮舫（珍寶王國）自2020年3月3日起，因新冠肺炎疫情暫停營業，公司上月底發聲明會將海鮮舫移離香港。據了解，海鮮舫今早(14日)11時左右會正式被「拖走」，至於早前疑因入水傾側的海鮮舫廚房船則不會拖離。母公司香港仔飲食集團回應指，現時拖船正準備將海鮮舫駛離本港以外地方，但進度要視乎天氣及環境考慮，為避免消息公布後吸引廣泛傳媒及輿論關注，而導致當地船塢於維修過程及正常業務會受到外界干擾，故拒絕向外透露海鮮舫具體泊位地點。

明白離別在即，有市民特意遠道前來送別海鮮舫。市民呀Ben表示當下心情是依依不捨，好像要同「一位好親的親人」說再見。他指過去珍寶仍有營運的日子中，自己每年都有光顧2至3次，但可惜日後再也未必有機會。他人指明白保育這麼龐大的船隻，保養必定不菲，但指珍寶是港人很重要的集體回憶及重要地標，故好期望有團體可伸出橄欖枝，令海鮮舫能於香港留下。此外，他又估計即將離港的珍寶其停泊地極可能是國內。

香港仔飲食集團上月底表示，過去1年集團與10多間企業和機構商討，無償捐贈珍寶海鮮舫，各方都表示經營成本高昂，故未能成事。即使珍寶海鮮舫停業後，集團每年仍要耗資約數百萬港元檢查、維修和保養，以滿足其牌照及其他要求，認為對公司和股東都是沉重的財政負擔。香港仔飲食預料，珍寶海鮮舫在短期內不可能復業，而且香港沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫完成3年一次的大型檢查和維修，決定將珍寶海鮮舫移離香港，減輕存放成本，並繼續為項目找尋新出路。