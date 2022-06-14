推動ESG發展先驅　回饋社會　造福市民

近年投資者愈趨重視「環境、社會和企業管治」（ESG）議題，其中香港中華煤氣（00003）更是先驅，多年來將環保理念和社會責任融入企業文化中，並在疫情下頻頻出動「煤氣溫馨義工隊」，夥拍慈善機構乃至客戶，向基層家庭施以援手，造福市民，盡顯其商界領袖風範，因而獲頒「超卓上市企業大獎（公共事業）」。

煤氣公司企業事務總監楊松坤表示：「多謝東方傳媒機構頒發這個獎項，煤氣公司在本港已經有逾150年歷史，一向以服務市民大眾為宗旨，也藉此機會跟同事、客戶分享這份喜悅。」

作為本港最具規模的能源供應商之一，楊氏表示，公司現時主要採用天然氣（61%）及石腦油（38%）兩大環保原料，疊加小量堆填區沼氣（1%）生產煤氣，「由源頭着手改善煤氣供應，香港能源使用佔整體碳排放逾五成水平，而煤氣僅佔能源碳排放3%。」

楊氏又提到，公司近年採取「企業增長 = 創新力 × 執行力」（簡稱為「G =ｉ×ｉ」）的管理理念，加上內部設有「創新基金」鼓勵員工研發新產品，所以與用戶一起實踐環保亦是公司目標。其中，着力改善煤氣爐具性能，改良新推出的煮食爐及熱水爐電池，解決爐具須定期更換電池的問題。「我們成功研發可循環使用電池，可以透過一邊煮食、一邊用電池吸收熱能，儲起能源用以下次『撻火』」；熱水爐的打火設計亦有微調，建基於水力發電的理念，透過水流產生的能源轉化為電能，棄用電池打火，更方便及環保，榮獲不少本港工業大獎。

在免費回收舊爐具服務方面，公司推行「舊爐具回收計劃」逾19年，每年回收逾1,600噸金屬，所得收入撥入其環保基金推動綠色發展。此外，公司亦成立了12個環保小組吸收坊間環保技術，由大埔廠房以至北角總部均使用太陽能板，其中北角總部更是全港首幢非住宅建築物，獲綠建環評頒發最高級別的鉑金級認證。

除了擁抱綠色生活外，楊氏指，公司亦明白「取諸社會，用諸社會」的道理，早在1999年成立「煤氣溫馨義工隊」，夥拍「客戶義工隊」為香港市民送上關愛，「設身處地了解市民的真正需要」，他們先在疫情初期派發「納米光觸媒」；又在第5波疫情期間探訪東九龍基層家庭，短時間內撥款300萬元，向逾萬個家庭派發抗疫愛心湯包連同超市購物券，為他們送上最及時的支援；同時公司留意到疫情期間小朋友更需要關懷，決定再撥款10萬元，籌備1,000份「開學禮物」送給基層家庭的孩子，向他們送上文具、圖書、扭計骰等，更開設臉書群組，與這班受助小朋友互動聯繫。

楊氏又提到，「明禮、匠心、誠信」乃煤氣公司的文化，「明禮是指『三禮』，即禮貌、禮儀及禮讓；匠心是指對爐具裝嵌的工藝有要求；誠信是指要求同事有道德操守，例如師傅不會因佣金多寡而盲目游說客人更換煤氣爐，反而會利用自身經驗根據客人真實需要而更換爐具零件，以專業贏取口碑，所以公司過往收到不少信件表揚員工。」他強調，煤氣公司的服務宗旨是，「無論你是月入幾十萬元的達官貴人，還是普通打工仔，公司也會一視同仁，提供最佳的服務質素！」

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