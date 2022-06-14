日增800宗確診惹關注　今午疫情記者會將由陳肇始主持

近日本港新冠肺炎確診數及群組感染有擴散迹象，港府今日(14日)表示，疫情較第五波高峰下降，近2至3周出現變化，由之前約每日200至300宗，本周上升至700至800宗，其他指標都有上升情況，包括污水病毒量，檢測中心發現個案等，形容「值得關注」。今日下午4時30分會由食物及衞生局局長陳肇始、醫管局行政總裁高拔陞親自主持。

現時醫管局內新冠病毒住院人數都是400宗以下，昨日有371名。屬於嚴重危殆只有22人，需要到深切治療部只有3位。港府認為並未有對醫院有太大壓力。疫苗接種第1針，第2針都有9成，合資格注射第3針都有超過6成。6月底不會調整有關社交措施，食物及衞生局發出相關公告。

問及如何創造機會讓領導人七一訪港，港府指已竭盡全力，對堅守社交措施寸步不讓，不再推行第三階段放寬，明白很多人很失望。在執行上更嚴格，要教育、宣傳、打針，希望處所可以合作，如有其他限制相信不是社會樂見。此外，今日是本屆政府最後一次行會，港府指若有緊急事務仍會討論，本屆政府共召開220次會議，與上屆相若，並藉此向行會成員表示感謝。今屆政府即將離任，不會評論對下屆政策的看法。