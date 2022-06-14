聯合醫院精神科3護士1職工確診　歡送會29人除罩合照曝光

新冠疫情近日呈反彈趨勢，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨（13日）於疫情記者會表示，聯合醫院精神科有3名護士及1名支援人員確診，其中1名護士前日（12日）出現病徵並確診，而該名護士曾與其他23名同事出席聚會及除口罩用餐。東網接獲消息指，出席聚會的人士包括有醫院經理職級人士。

李昨指，聯合醫院精神科的1名護士前日確診，醫院感染控制組即時啟動追蹤，確診者曾與多名同事出席聚會，有除口罩用餐，現時23名曾出席同一聚會的醫院員工，將被列為密切接觸者，需要檢疫，而醫院正為其他員工進行檢測。

李又指，該3名護士主要負責外展工作，醫院精神科臨床服務不受影響，亦無病人被界定為緊密接觸者。他又呼籲，現時疫情仍然嚴峻，醫護應避免出席聚餐。讀者黃小姐向東網透露，聚會約在5月底至6月初發生，出席聚會的人士約有29名，大部分在精神科病房工作，目的為歡送1名離職同事。出席的人包括醫院經理職級人士。根據黃小姐提供的一個社交平台帳號，當中有合照顯示，出席者有男有女，而且在合照時亦有除下口罩，拿着酒杯，展露笑容。