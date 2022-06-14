女童自誇「好打得」　觸怒童黨被摑21巴　15歲主腦疑為黑幫大家姐

早前荃灣發生童黨欺凌事件，1名12歲女童被遭多名童黨掌摑至少21巴。消息指，被欺凌的女童為雙非兒童。疑日前於內地居住時在網上「撩交打」，得罪1名自稱有黑幫背景的15歲「大家姐」，所以被帶到荃灣1幢唐樓天台掌摑教訓。女童父親發現女兒有異，追問後揭發事件，週日(12日)在父親陪同下往元朗警署報案。

片段中，女童被人質問:「妳是不是有說過她壞話？」，「大家姐」亦指：「你打我喎，打不打？不打，我打喎」，期間，有人說：「成個香港憎晒你，做乜朋友圈咁寸啫？」消息稱，被欺凌12歲女童父母因為內地人，故經常往返中港兩地居住，她早前在內地居住時在網上留言聲稱自己「好打得」，在網上「撩交打」，因而得罪「大家姐」。故趁女童返港糾黨進行報復。該名帶頭欺凌女童的15歲「大家姐」，以曾踏足過警署為傲，自稱是活躍荃灣區的黑幫成員，「大佬」是江湖猛人等恃強凌弱，要求看不順眼的人出面對質、道歉及拍片，否則會被教訓。

女童父親揭發事件後報案。由於雙方均認識，故警方已掌握全部至少5名涉案女子身份，但涉案女童紛紛「潛水」，沒有回家或上學。警方繼續追查各人，不排除日內有拘捕行動。