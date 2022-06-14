九巴月票下月起買3送1　長者7月至9月免費乘過海後路段

九龍巴士一九三三有限公司(下稱「九巴」)今日(14日)宣布，由7月1日至9月30日，為期3個月，推出四重優惠，包括「九巴月票」買3送1、憑九巴月票乘搭龍運巴士有限公司「龍運」所有路線可獲全價回贈、60歲或以上人士可免費乘搭過海巴士線的過海後路段，以及九巴網上商店「SHOP1933」指定貨品低至二五折。

乘客於7月生效九巴月票並成功登記，即可享「九巴月票」買3送1優惠。而「club1933」會員可用其登記的八達通，在7月內購買並生效九巴月票，之後不間斷再買3次月票，即連續買4張月票，可經八達通手機應用程式或於八達通服務站，最快10個工作天領取回贈的780港元(第4張月票)。

乘客以載有九巴月票的八達通，可免費乘搭由龍運營運的53條巴士路線。另外，持樂悠卡、長者或個人八達通的乘客可免費乘搭所有九巴營運的過海路線的過海後路段。以上優惠皆以「先搭後回贈」的方式，乘搭後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站領取車費回贈。九巴會在稍後公布網上商店「SHOP1933」的優惠詳情。