議員斥古洞南農業園成效存疑　第一期有農民求助仍未獲得賠償

政府自2016年《施政報告》中落實新農業政策，以推廣本地農業。北區區議會今日(14日)討論在古洞南設立農業園第二期發展計劃，不過並非所有議員均支持農業園第二期發展。有議員表示接獲不少受農業園第一期發展影響的農民求助，稱目前仍未獲得賠償；亦有議員質疑此項目為「世界級項目」，因政府大力發展農業園屬世界罕有，但其生產目標、生產款式標準等均未有公布，成效存疑。

北區區議員侯福達表示，早前接獲受農業園第一期發展影響的農民求助，在收地後仍未獲得賠償金，對於特別品種的農作物將如何計算賠償亦未有提及，強調「如果第一期都未解決好賠償問題，咁會對第二期作出強烈反對」。及後地政總署和漁農自然護理署代表均否認未有為第一期受影響農戶作出賠償，地政總署代表指農戶若想獲得賠償，需提交地契予地政總署負責律師，經審查後才可賠償。

北區區議會主席羅庭德則質疑，政府既然發展「世界級項目」，理應對產量、生產品種有所要求，同時亦需有銷售渠道提供予農民，並支援農民提升智能化農耕設備。漁農自然護理署助理署長(農業)馬惠忠則表示，當局有提供不同類型的資金資助農民，且農業園非只有蔬菜，而是有更多農產品出產，相信農民在加入後，若能長久經營，往後可提升1倍收入。