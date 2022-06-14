傳《台蘋》向台北市政府交計劃書　擬裁員280人

台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）停刊逾一年後，《蘋果新聞網》上周宣布找到買家並完成交接，當時聲稱大部分員工可轉移到新東家。惟台媒周二（14日）報道，《台蘋》近日向台北市政府提交大量解僱計劃書，擬在8月9日解僱280人，幾乎是全數員工。工會則指，這是舊僱主對所有員工完成解聘後再由新僱主全部回聘，並依勞資協議保留原有薪酬及相關福利。

報道指，截至今年3月底，《台蘋》共聘有285名員工。按照大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人，60天內解僱勞工超過所僱用人數4分之1或單日逾50人，便要在60天前將解僱計劃書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。

台北市勞動局官員表示，事業單位依相關規定提出解僱計劃書之日起10日內，勞資雙方應即本着勞資自治精神協商；如雙方拒絕協商或無法達成協議，主管機關應於10日內召集雙方組成協商委員會，就解僱計劃書內容協商，並適時提出替代方案。

《蘋果新聞網》工會幹部陳先生回覆東網時表示，這是僱主依台灣的勞基法規定進行員工轉移，工會要求新僱主要依協議回聘現有員工，而舊僱主向台北市勞動局在60天前提報大量解僱後，新僱主會在勞動局監督下全部回聘，完成法定程序。工會曾表明，會監督資方接下來是否依法履行相關程序與義務，竭力為會員維護應有權益，並持續與資方協商。