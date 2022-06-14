大嶼山擬建「兩隧一橋」　議員擔心工程造價為天文數字

大嶼山交通一向為人所詬病，政府近日最新文件顯示，有意於島內興建「兩隧一橋」，以打通大嶼山的交通經脈。根據可持續大嶼辦事處最新完成研究，「兩隧一橋」包括兩條新行車隧道，分別將梅窩連接至小蠔灣或愉景灣，以及將石壁連接至大澳道；當局又提出建造高架行車橋樑，以取代現時一段連接石壁和大澳道多彎狹窄的羗山道，為南大嶼提供替代行車路線，有議員估計相關工程造價不菲，但相信一旦成功改善大嶼山交通，有助更多土地釋放。

據了解，當局認為2條新行車隧道落成後，可直接連接梅窩和小蠔灣；或連接梅窩和愉景灣的現有道路或隧道，因現時愉景灣隧道還有剩餘容車量，車輛可經愉景灣隧道往返梅窩及小蠔灣。為改善羗山道、東涌及大澳的道路連接，當局亦提出建造一條新行車隧道連接石壁和大澳道，以及建造高架行車橋樑，以取代現時一段連接石壁和大澳道多彎狹窄的羗山道。此外，為避免一下子有大量車輛於日後湧入島內，影響保育，當局亦提出優化方案，例如是否只容許公共交通工具使用，以符合大嶼山「北發展、南保育」的總體規劃原則，辦事處計劃本年度內開展相關的可行性研究。研究亦建議改善水上公共交通運輸，以輔助陸路交通，包括改善現有萬角咀碼頭，以及研究在南大嶼海濱，如塘福、長沙及貝澳一帶，興建新碼頭設施。

議員陳恒鑌表示，「兩隧一橋」方案相信有利改善大嶼山交通，他亦憂心相關工程造價或為天文數字，不過他認為方案或有利釋放大嶼山更多土地。他亦指，大澳居民多年一直深受交通不便的困擾，如單純以高架行車橋樑連接石壁和大澳道未必應付到居民所需，建議行車橋或進一步延長直到東涌市中心。