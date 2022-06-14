跨境貨車車主　獲第6輪基金補貼1萬元　料1.2萬人受惠

運輸署今日(14日)公布向跨境貨車車主發放補貼的詳情。政府在第6輪「防疫抗疫基金」向每輛合資格的香港跨境貨車車主提供一次性1萬港元非實報實銷補貼，以協助他們應對當前困難營運環境，預計約1.2萬輛香港跨境貨車的車主可受惠。

運輸署指，會根據紀錄向每位合資格的香港跨境貨車車主以劃線支票形式發放補貼，車主毋須向提交申請。並將於6月下旬開始，陸續向合資格的香港跨境貨車車主寄出有關補貼的劃線支票。香港跨境貨車的車主必須符合以下其中一項資格，方可獲得上述補貼，在6月1日當日，其跨境貨車獲運輸署簽發有效的「封閉道路通行許可證」；或在3月1日至5月31日期間，其跨境貨車曾經獲運輸署簽發有效的「封閉道路通行許可證」，並在6月30日或之前再次獲簽發有效的「封閉道路通行許可證」。

運輸署提醒，劃線支票會寄往車主於申領各類牌照服務時所提供的通訊地址。如香港跨境貨車車主向運輸署牌照事務處提供的地址已更改，車主必須於6月28日或之前向運輸署更新地址，有關詳情可瀏覽運輸署網頁。