找癌症病人冒保單持有人索賠　3男涉詐騙提堂將交高院審

廉政公署昨（13日）落案起訴3人，包括1名前保險代理及1名保單持有人，指他們涉串謀詐騙保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償。案件涉及10份保單，索償額共約3750萬港元。3人被控串謀詐騙及偽造等共9罪，案件今天（14日）在東區裁判法院提堂。控方擬將案件交付高等法院處理，主任裁判官嚴舜儀應控方要求，押後案件至9月6日處理交付程序。3名被告續准以1萬港元保釋，期間不得離港或接觸控方證人。

案件被告依次為王家強（43歲、友邦保險（國際）有限公司前保險代理），羅俊傑（44歲、司機）及梁偉鍵（40歲、裝修工人），3人同被控2項串謀詐騙罪。控罪指在2017年10月至2020年12月期間，3名被告與其他人一同串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱羅被診斷患上濾泡性淋巴癌，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並根據羅購買的2份保單向他作出賠償。

王家強另被控4項串謀詐騙罪名及3項偽造罪。控罪指，王連同2名保單持有人等其他人士一同串謀詐騙友邦保險，即訛稱王患上下咽鱗狀細胞癌、受保人孫艷患上乳癌、受保人廖小伊患上胃腺癌和左卵巢腺癌，從而導致和誘使友邦保險批准4份保單危疾索償申請及作出賠償；王另涉偽造3份虛假病假紙，意圖由冒充保單持有人的人士使用而誘使他人接受它們為真的。

案件編號：ESCC 927/2022