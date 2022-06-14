中度智障漢向警車擲汽油彈　認縱火罪周五判刑

有中度智障及閱讀障礙的男子，於前年7月1日在旺角用汽油彈掟警車。他今天（14日）承認縱火罪，1項管有物品意圖損壞財產則獲准存檔不予起訴。區域法院暫委法官徐綺薇聽取求情後，將案押後至本周五（17日）判刑，期間被告須還押。

本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓審理。被告李培浩（26歲、回收場工人）今承認於2020年7月1日，在旺角彌敦道636號地下附近，無合法辯解而企圖用火損壞特區政府的財產，即一輛登記號碼為AM6252的警車，以及罔顧他人的生命是否會因而受到危害。他原本另被控於同日同地管有1個載有柴油和樽口塞有布碎的玻璃樽、及2個打火機，則獲准存檔於法庭。案情指，被告當晚穿着全身黑衣，手持燃點着火的汽油彈接近彌敦道馬路，當時馬路上有2輛警車停泊在右線，包括涉案警車。被告在行人路上向馬路投擲汽油彈，玻璃樽落在馬路中線，但由於燃着的布條與樽身分離，汽油彈未能成功點燃。隨後有警員追截被告，發現被告背囊內還有1個載有液體的玻璃樽、勞工手套、打火機等物品，被告在警誡下表示「啲汽油彈我自己整嘅，諗住用嚟掟警車」。

辯方求情指，被告在特殊學校就讀至中六畢業，案發前在父親的回收場工作，但其父在去年因工業意外去世；母親則一直在內地監禁，現時亦已離世，家中2名弟弟暫時由七旬外婆照顧。被告早前曾表達有意承認交替控罪但不獲控方接納，加上被告智商低至0.1%人口才有的程度，辯方冀法庭輕判。法官指，被告有特定目標、有計劃犯案，當時街道上雖行人疏落，但行人和車輛有可能經過，可能會有人受傷害，被告的行為罔顧後果，非常嚴重。由於法庭需時參閱被告的心理報告、以及由囚友和親戚撰寫的求情信，故將案押後至周五判刑。

案件編號：DCCC 913/2020