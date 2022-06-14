檢測染疫後連續5天外出　男子認違防疫例還押候判

今年2月有人於網上社交平台煽惑他人炸毀社區檢測中心、攻擊中心人員、及鼓吹確診市民四處播毒等。警方在3月8日拘捕3名懷疑涉案人士，其中1名男子明知自己確診，仍外出光顧食肆，因而被控違反防疫規例。他今天（14日）在九龍城裁判法院承認11項「使其他人蒙受感染的危險」罪，裁判官梁雅忻將案件押後至7月5日判刑，為被告索取背景報告，期間須還押懲教署看管。

被告林顯揚（28歲、影印機技術員），現承認在今年2月25日至3月1日期間，自知屬傳染病接觸者，或受指明傳染病感染的人，即新型冠狀病毒，藉身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險，即於黃大仙至彩虹一帶走動，分別到過多間食肆，並乘坐巴士、小巴及港鐵等交通工具。案情指，被告在2月24日於Facebook上發布貼文內容為「垃圾政府，檢測成個星期都黎都仲唔比個結果我，如果聽日仲係收唔到，我日日出去食藍店，食到你比我為止」及表示自己快速抗原測試呈陽性。被告的安心出行紀錄及八達通紀錄顯示，他在2月25日曾到訪新蒲崗景福街的叉燒丼家及曾乘坐九巴21號路線，26日曾到訪黃大仙新光中心的富臨皇宮，27日曾乘坐小巴83A，到訪黃大仙中心的翠華餐廳及曾乘坐港鐵從彩虹站至黃大仙站，28日到訪鑽石山荷里活廣場的元氣壽司店及曾乘坐九巴91M號，3月1日曾乘坐九巴29M及曾到訪新蒲崗大有街的新蒲崗冰室。

被告於警方錄影會面中承認，在2月27日收到手機短訊，得知其在2月23日的核酸檢測結果為陽性。他表示是應僱主的要求及住所的強制檢測令，在2月23日至25日均有做核酸檢測及快速抗原測試，結果皆為陽性。而被告在2月26日的快測結果呈陰性，他以為結果陰性便可以外出，沒有約束。他亦承認守法意識薄弱，明白新冠病毒高傳染性，但沒有想過危害他人健康。

案件編號：KCCC 628/2022