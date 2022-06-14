渣馬選手死因研訊續審　專家建議主辦方添置心臟除顫器

2018年渣打香港馬拉松10公里賽事有一名50歲男跑手於賽事途中暈倒，送院經搶救後留醫4日終告不治。死因庭今（14日）就該事故繼續死因研訊，急救醫學專家給予醫學意見，指渣馬應該增設更多心臟除顫器，以加速醫療救援的時間。專家強調雖然這措施會導致費用大增，但是人命可貴，並指心臟驟停的情況不常見，卻是馬拉松賽事中最可怕及不幸的事件。

死者為50歲李文德，生前是一間基督教機構的幹事，他於2018年1月24日渣打賽事期間暈倒，留醫4日終告不治。渣馬主辦方香港業餘田徑總會及醫療輔助隊同為與案有利案有利害關係人士，但田總一直未有派員到庭。

甘澤華醫生繼續以急救醫學專家的身份供稱，救護員為傷者進行心肺復甦後，最好及早配合心臟除顫器去搶救傷者，並指心臟除顫器能夠增加心臟驟停的存活率。惟當日在場的醫療輔助隊隊員未能有效通報死者的情況以加快取得心臟除顫器及召喚救護車的到來，田總行政總監亦沒有事先針對心臟除顫器事宜，同醫療輔助隊製定相關協議。最終心臟除顫器花費了25分鐘才被帶到現場，救護車亦用了將近半小時才到場，反映出明顯的延誤。

案件編號：CCDI-43/2018